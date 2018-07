Prepričan je, da z vadbo ne začenjajo z ničle in da imajo igralci dobro osnovo, ki jo bodo v času dvomesečnih priprav le še nadgrajevali. Prav tako je prepričan, da je odmor igralcem koristil, da je zelo dobro, da so izpustili evropsko ligo, v kateri je Slovenija nastopila z mlajšimi igralci.

»Res je, da igralci na tak odmor niso navajeni, toda prepričan sem, da bi jim evropska liga le škodovala. Glede na vse lanske okoliščine ne bi bili motivirani, saj jih še ni minila jeza, ko niso dobili priložnosti za nastop v svetovni ligi. To jezo bomo zdaj morali pretvoriti v motiv, pri tem pa ne bi smeli imeti težav. Prepričan sem, da bodo dobro trenirali, na samem prvenstvu pa pokazali odbojkarskim veljakom, da so bili oškodovani, da lahko igrajo z vsakim in da vsakega lahko tudi premagajo,« je o motiviranosti svoje ekipe prepričan Kovač, ki tudi meni, da dolg odmor glede na druge ekipe ne bo imel odločilnega učinka, po njegovem mnenju bi bilo zagotovo bolje, če bi igrali v svetovni ligi.

»Zagotovo bi bilo to bolj dobrodošlo. Če si ves čas v stiku z najboljšimi ekipami, lahko delaš korak za korakom, počasi premaguješ stopnice in napreduješ. Igralci so sicer imeli zelo uspešne in naporne sezone v svojih klubih, tako da bo drugi strani tudi odmor ni bil nič slabega,« meni selektor, ki je pozorno spremljal tudi igre mlade reprezentance v evropski ligi, a posebej navdušen ni bil.