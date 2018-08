Hekerji, ki so bili dejavni med 14. in 18. junijem, so se dokopali do dveh podatkovnih baz, med drugim jim je uspelo dobiti informacije o uporabniških imenih in naslovih elektronske pošte, s čimer bi lahko aktivnosti na družbeni platformi povezali z osebami v resničnem življenju.

Dodatno se je hekerjem uspelo dokopati tudi do zaklenjenih gesel in informacij, ki so bile shranjene leta 2007 oz. pred tem.

Reddit, ki je vdor opazil 19. junija, je v sredo sporočil, da bodo obvestili osebe, ki so bile žrtve slednjega napada, ne pa tudi kraje informacij o uporabniških imenih in poštnih naslovi, zaradi česar so marsikateri strokovnjaki začudeni in zaskrbljeni.