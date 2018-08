Januarja so na Poljskem aretirali 44-letnega Dmitra Fedorova, prav tako januarja v Nemčiji 33-letnega Fedira Hladira, konec junija pa v Španiji 30-letnega Andrija Kolpakova. V ameriškem zaporu je že Hladir, druga dva čakata na izročitev. Proces proti Hladiru je razpisan za 22. oktober.

Vsi trije se soočajo z obtožnico v 26 točkah, med drugim zaradi zarote, računalniških vdorov, kraje identitete in tako naprej. Vsi trije so pripadniki mednarodne hekerske združbe z imenom FIN7, ali Carbanak Group ali Navigator Group.

Kradli so predvsem gostinskim in turističnim podjetjem ter igralnicam. Med drugim so prizadeli stranke podjetij Chipotle Mexican Grill, Chili's, Arby's, Red Robin in Jason's Deli.

Agent FBI Jay Tabb je dejal, da gre za navadno kriminalno združbo za dobiček, za katero ne stoji noben državni sponzor. Vdirali in kradli so z elektronsko pošto, s katero so uslužbence podjetij prepričali, da odprejo priponko. Elektronsko pošto so ponavadi pospremili tudi s telefonskimi klici, da je delovalo bolj verodostojno.