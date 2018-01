Zakon, ki velja od včeraj, določa, da morajo spletne strani sporne vsebine umakniti najkasneje v 24 urah od prejetega opozorila. Družbenim omrežjem, ki se bodo požvižgala na zakon, grozi kazen do 50 milijonov evrov. Zakon velja za družbena omrežja z več kot dvema milijonoma uporabnikov. Takšna so predvsem facebook, youtube in twitter. Kot piše BBC, bodo morala določila zakona upoštevati tudi družbena omrežja Reddit, Tumblr in »ruski facebooku« VKontakte.

Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) je bil sicer sprejet že konec junija, do pričetka leta 2018 pa so imela družbena omrežja čas, da se pripravijo na spremenjeno zakonodajo. Pravosodno ministrstvo je napovedalo, da bo na svoji spletni strani objavilo obrazec, s katerim bodo lahko ljudje hitro prijavili sovražni govor in lažne novice.

Sprejetje zakona je v Nemčiji sprožilo javno debato, v kateri so nekateri trdili, da bo zaradi zakona prišlo da cenzure in omejevanje svobode govora. Takšnega mnenja so denimo v skrajno desni stranki AfD. Poslanka Beatrix von Storch je bila danes ovadena zaradi sovražnih sporočil na facebooku in twitterju. Ob tem je podpredsednik stranke Alexander Gauland dejal, da nova zakonodaja ogroža svobodo izražanja mnenj. »Te stasijevske metode me spominjajo na DDR,« je dejal Gauland, pri čemer je mislil na policijo nekdanjega komunističnega režima v nekdanji Vzhodni Nemčiji.