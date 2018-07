Za zajtrk do ovseni kosmiči popolna izbira. Pa če so del granole ali pa v takih jutranjih kosmičih. Vseeno je! Če nimate ne enega ne drugega, jih pojejte kar “surove”. Prilijte le nekaj toplega mleka in zajtrk je gotov.

Poleg granole pa so ovseni kosmiči najboljši prav v jutranjih kosmičih (po angleško overnight oats). Tako lepo se napojijo čez noč, tako okusni so, ko jim primešate vse te božanske okuse! To morate poskusiti!

Ne le, da so ovseni kosmiči dobri, so tudi dobri za telo. Skrbijo predvsem za dobro prebavo, zaradi nizkega glikemičnega indeksa pa še dobro in za dolgo nasitijo.

Kako lahko pokombinirate jutranje kosmiče:

• namesto skyra uporabite skuto ali več grškega jogurta

• namesto javorjevega sirupa za preliv uporabite med ali pa sladilo v celoti izpustite (skyr s sadjem je že dovolj sladek)

• uporabite lahko ovsene kosmiče ali pa mlete ovsene kosmiče

• namesto borovničevega skyra in borovnic lahko uporabite tudi malinov skyr in maline

• namesto borovnic lahko uporabite katero koli sadje (maline, jagode, mango, izkočiščene češnje …)

Za pripravo jutranjih ovsenih kosmičev vam ni treba uporabiti "navadnega" kravjega mleka, ampak raje uporabite kar ovseno “mleko”. Kako ga lahko pripravite doma brez posebnih stroškom in kompliciranja, si preberite v receptu Enostavno domače ovseno mleko.

Ko pa se preobjeste teh jutranjih kosmičev, pa poskusite še Jutranje kosmiče z zlatim mlekom.

Pa dober tek!

