Namazi so pravi rešitelji v vročih dneh. Taki, pripravljeni s sezonskimi sestavinami, so pa sploh čudoviti! To poletje, ko bodo jajčevci v sezoni, ta namaz pripravite večkrat!

Preden si pogledate video pripravo recepta, pa še nekaj informacij o pripravi namaza iz jajčevcev:

V namaz lahko po želji umešaš še malo kajenskega popra ali čilija v prahu.

Namaz zmiksaj v čisto gladko zmes, lahko pa pustiš še malo teksture.

Namesto mlade čebulice lahko uporabiš tudi eno manjšo šalotko.

Namaz hrani v neprodušno zaprti posodici v hladilniku do enega tedna.

Za lažjo predstavo, kako namaz lahko pripravite, si poglejte video priprave.

Pa dober tek!

