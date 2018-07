Najprej nekaj besed o ribah. Da so ribe sveže:

• ne smejo smrdeti, morajo imeti le rahel vonj po morju

• morajo oči biti bistre

• mora meso biti čvrsto

Svežih rib nikoli ne kupujte v trgovinah, kjer okoli pulta z ribami ni veliko ljudi in prometa, saj je velika verjetnost, da ne prodajo veliko in imajo posledično na voljo “starejše” ribe. Prav tako ni nikoli odveč, če o svežini ribe vprašate prodajalko/ca. Najverjetneje vam bodo z veseljem svetovali, katere so tisti dan najbolj sveže. Najboljše je tudi, če vam jih očistijo kar tam!

Pa še nekaj besed o zmrznjenih ribah. Najverjetneje so bile te zamrznjene takoj po ulovu in so popolnoma neoporečne. Če kupite svežo ribo in je tisti dan ne boste mogli pripraviti, jih zamrznite! Bolje to, kot pa da pripravljate nekaj dni stare ribe. Ribo torej vzemite iz ovoja, jo po potrebi splaknite pod tekočo vodo, obrišite s papirnato kuhinjsko brisačo in položite v vrečko za vlaganje. Ribo nato zamrznite. Odtajae pa jo takole: vzemite jo iz hladilnika in kar v vrečki za vlaganje položite v mrzlo vodo, naj voda pokrije celotno ribo. Riba se bo v kakšni uri – seveda je odvisno od velikosti ribe – lepo naravno odmrznila.

Pred pripravo pa naredite naslednje (če je sveža ali zamrznjena):

• ribo splaknite pod tekočo hladno vodo

• ribo dobro obrišite s papirnato kuhinjsko brisačo

• ribo pokapajte s svežim limoninim sokom – navzven in navznoter

• ribo potresie s soljo in poprom ter po želji še s česnom v prahu – spet navzven in navznoter

Tako pripravljeno ribo lahko brez problema tudi takoj spečete – bo prav fenomenalnega okusa. Lahko pa vložite še malo več truda in dobite še večjo poslastico. Za še boljše rezultate pripravite marinado, v kateri ribo za nekaj minut marinirajte, nato pa jo z njo tudi specie. Potrebujete paradižnike in še nekaj malenkosti, ne pozabite pa niti na svež peteršilj in origano.

Za pripravo današnjega recepta lahko uporabite brancina, skušo ali orado. Ali katero izmed podobnih rib.

Kaj lahko postrežete z ribo?

• ta riba bi bila odlična na kuskusu

• poleg lahko postrežete le svoj najbljubši kruh

• poleg odlično tekne solata

In seveda: pazljivo pri jedi. Koščice niso za jest! Od tega, koliko jih je, pa je odvisno od ribe.

Pa dober tek!

