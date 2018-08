Zaposlena v lokalu je po opozorilih mimoidočih in gostov lokala o živalih v avtomobilu znamke Peugeot obvestila policijo.

Policisti so nemudoma odšli na kraj in mimoidočim pomagali rešiti pse iz razgretega vozila. 46-letna državljanka Švice je enega psa vzela s sabo v lokal, dva pa pustila v vozilu. Ko so jo gostje pričeli opozarjati na preveliko vročino za pse v vozilu, jih je pričela zmerjati in jim groziti. Na kraju je žalila tudi policiste in ni upoštevala ukazov policistov, zato so bila zanjo uporabljana prisilna sredstva.

Policisti so v postopku ugotovili, da so bili psi v vozilu približno pol ure. Na vozilu so bile delno spuščene šipe, psi pa niso bili poškodovani. Državljanki Švice so izdali plačilni nalog zaradi kršitev zakona o javnem redu in miru, izvedli pa so tudi hitri postopek po zakonu o zaščiti živali ter o dogajanju obvestili veterinarsko inšpekcijo. Skupaj so jo oglobili za 1.905 evrov.