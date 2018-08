Policisti so v sredo posredovali zaradi nasilja v družini. Ugotovili so, da je 59-letni moški izvajal fizično in psihično nasilje nad ženo in otroki. Nasilnež, ki je bil pijan, je v hiši razmetaval in razbijal. Sina je napadel z vilami in ga pretepal, hči pa večkrat močno udaril. Članom družine je grozil z lovsko puško in v hčer s tako silo vrgel steklenico, da se je ta zgrudila. Na nadaljnjo obravnavo so jo odpeljali v bolnišnico.

Policisti so nasilneža obvladali, mu odvzeli prostost in ga odpeljali na pridržanje. Zasegli so tudi orožje, s katerim je grozil.