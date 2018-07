Po navedbah policije so vaščani prestregli dva moška, ki naj bi pozno zvečer peš selila krave mimo kmetij v okrožju Alwar. Napadli so ju s palicami in ko je na kraj dogodka prispela policija, je eden od njiju ležal v blatu močno poškodovan. »Na poti v bolnišnico je podlegel poškodbam. Drugemu moškemu je uspelo pobegniti,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal policijski predstavnik Anil Beniwal.

Krave vodila domov, ne v zakol? »Ni jasno, ali sta tihotapila krave. Identificirali smo štiri do pet osumljencev, ki naj bi stali za napadom, in jih bomo kmalu aretirali,« je dodal. Moška, ki sta bila tarča napada, sta bila muslimana. Predstavnik lokalne muslimanske skupnosti je povedal, da sta vodila krave domov v svojo vas v sosednji zvezni državi Haryana in ne v zakol.