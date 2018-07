V ponedeljek nekaj pred polnočjo sta se v stanovanju v Kidričem sprla močno opita 62-letni domačin in 51-letnik s Ptuja. Prvi je med prepirom s kuhinjskim nožem zabodel mlajšega v prsni koš, s čimer ga je hudo poškodoval, njegovo življenje pa je bilo v nevarnosti. Policijo in reševalce je 62-letnik poklical sam, reševalci pa so 51-letnika z nožem v prsih vred odpeljali v mariborsko bolnišnico, kjer so mu zdravniki po navedbah policije rešili življenje.

Policisti so osumljenca prijeli na kraju dejanja in ga pridržali. Že takrat in tudi kasneje je 62-letnik grozil, da bo žrtev ubil, grozil pa je tudi policistom, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi nasilnih dejanj. Včeraj zvečer so ga pripeljali pred preiskovalnega sodnika na Ptuju, ta pa je po zaslišanju zoper njega odredil pripor.