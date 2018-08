V klubu so pojasnili, da je šlo za nesporazum med njim in nekdanjim trenerjem Stolico, vezan na športni del, na igrišče. Kronaveter ni bil suspendiran, šlo je za trenerjevo odločitev. Kot je pojasnil predstavnik za stike z javnostmi Izidor Kodrič, so stvari skušali rešiti interno, s sestanki, potem pa je prišlo do nenadne odločitve o spremembi na trenerskem mestu.

Kronaveter pa o tej temi ni želel prav na široko razpravljati. »Med mano in trenerjem je prišlo do nesoglasij in sva imela vsak svoj pogled na razmere. Ne bi pojasnjeval, v čem se nisva strinjala, a njegova odločitev je bila, da me ni bilo v kadru za te tri tekme. Jaz sem to normalno sprejel, treniral sem, nisem delal težav. To je bila njegova odločitev.«

O tem, ali bo pod vodstvom začasnega stratega Linte zdaj drugače, pa tudi še ni želel ugibati: »Nismo še imeli prav veliko časa za pogovore, zdaj bomo videli, kakšna bo trenerjeva odločitev in kdo bo sploh igral. Bomo videli jutri na tekmi.«