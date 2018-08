Že drugič zapored se je zgodilo svojevrstno (ne)pričakovano. Samoumevno presenečenje. Ampak tokrat vseeno drugačno. Po tekmi z Domžalami je pred slabima dvema letoma novico kot dokaz in v obrambo uspešne vizije sporočil trener Darko Milanič, tokrat pa precej bolj slovesno športni direktor Zlatko Zahović. Marcos Tavares, kapetan NK Maribor, je držal v rokah dres s številko 2021. »Maribor je moje življenje!« je dan pred tekmo s Čihuro povedal nasmejani Brazilec.

Tavares ima več življenj

»Podpisali bi lahko za deset, dvajset let, ta človek ima več življenj. Marcos je idol, ne samo naš, ampak tudi navijačev, kar je treba spoštovati, in marsikaj se da izluščiti iz te poteze,« je namignil Zlatko Zahović. Tavares, ki je januarja obhajal desetletnico v klubu, je imel pogodbo do konca letošnje sezone, zdaj bo v Ljudskem vrtu do leta 2021. Zato, ker je po Zahovićevi oceni neuničljiv, kar je ne nazadnje dokazal z zadetkom, ki je dokončno dotolkel Partizani v prvem krogu evropskih kvalifikacij. Zahović je včeraj sicer priznal, da klub trpi na desnem boku po poškodbi Martina Milca, zato naj bi do petka pripeljali novo rešitev.

Tudi Tavaresu so misli takoj prešle k obračunu s Čihuro. Med naštevanjem, kaj bi še rad dosegel v Mariboru, potem ko je postal najboljši strelec kluba in zatem slovenske lige, vmes pa še evropskih kvalifikacij, je postavil igranje v evropski ligi pred državno prvenstvo, ki ga je označil za zelo pomembno. Milanič je prioritete obrnil. Najprej domače prvenstvo, pri čemer čuti, koliko energije vzamejo evropske tekme, še zlasti, če je pot do evropske jeseni dolga kar osem tekem, vijoličasti pa imajo za sabo komaj tri. »Imeli smo kratek čas za pripravo na tekmo. Dobro je, da smo nasprotnika v Gruziji spoznali in se prepričali o tem, kaj moramo delati na tekmi,« je poudaril Darko Milanič. V kader se bo vrnil Amir Dervišević, ki je s svojimi pronicljivimi podajami manjkal že v drugi polovici tekme brez zadetkov v Gruziji, še bolj pa proti Muri, ko Maribor še drugič zapored ni zabil.