V taboru nogometašev Olimpije po odstavitvi trenerja Ilije Stolice vladajo domala izredne razmere. Komunikacijo z mediji so omejili na minimum z dodatno zahtevo, da so dovoljena le vprašanja v zvezi z drevišnjo povratno tekmo drugega kroga kvalifikacij za evropsko ligo s Crusadersom, ki se bo v Belfastu začela ob 21. uri. V Sloveniji je lahko govoril le kapetan Branko Ilić, sinoči na stadionu Seawiew pa (začasni) trener Aleksandar Linta in Rok Kronaveter, s čimer so bile izpolnjene zahteve po predpisih Evropske nogometne zveze.

Že ob pogledu na obraze zaspanih igralcev (na letališču Brnik so bili ob 7. uri) je bilo očitno, da so zadnji dogodki v klubu s tekmovalnimi neuspehi in zamenjavo trenerja Ilije Stolice pustili posledice. V 46-članski delegaciji, med njimi je tudi osem predstavnikov slovenskih medijev, ki je včeraj s posebnim letalom po poltretjo uro dolgem poletu dopotovala v prestolnico Severne Irske Belfast (z Ljubljano je primerljiv po številu prebivalcev, po lepoti pa zelo zaostaja), so zgolj tisti, za katere je to delovna obveznost. Prostora na letalu je bilo toliko, da je imel vsak potnik na razpolago dva sedeža. Trenerska in igralska zasedba sta zmanjšani za polovico. Na seznamu je le 18 nogometašev, med njimi tudi dva mladinca (Jakupović in Kregar), ki sta bila včeraj najbolj opazna po tem, da sta kot najmlajša morala po letališču prevažati velike zaboje in torbe s športno opremo, kar je eno nepisanih pravil v ekipnih športih.

V Ljubljani je ostalo kar 14 igralcev, najbolj znani so Putinčanin, Gajić, Miškić, Brkić, Avramovski, Issah (odslužil bo zadnjo od treh tekem prepovedi igranja zaradi izključitve proti Qarabagu)… Morda so med njimi tudi takšni, na katere klub v prihodnosti ne bo več računal. Za njihov trening v Ljubljani in pripravo na nedeljsko tekmo s Celjem bo poskrbela polovica od dosedanjih štirih pomočnikov Stolice, nov obraz v Belfastu pa je trener vratarjev Andrej Kračman.

Če je bil za nekatere igralce šok, ko so v kratkih hlačah stopili v oblačen in deževen dan v Belfastu s temperaturo 18 stopinj Celzija, se Ljubljančani vseeno počutijo kot doma. Prevažajo se z avtobusom, ki je uradno vozilo reprezentance Severne Irske, zato je obarvan zeleno-belo. Najbolj domače se počuti 42-letni začasni glavni trener Aleksandar Linta, ki je navajen vetra, dežja, mraza in megle. Kar 15 let je namreč igral nogomet na Islandiji, kjer sta se mu rodila dva od treh otrok, in ima tudi islandski potni list. Linta se je kot vojak kluba zelo pedantno lotil priprave na tekmo, saj je med poletom na računalniku in z beležnico v rokah pozorno pregledoval posnetke domače tekme Crusadersa proti Ludogorcu v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov, v katerem je prvak Bolgarije napredoval s skupnim izidom 9:0 (7:0 in 2:0).

Medtem ko so se nogometaši Olimpije pripravljali na trening na majhnem stadionu, kjer pričakujejo 15000 gledalcev, so izvedeli, da bo njihov tekmec ob uvrstitvi v tretji krog finski prvak HJK Helsinki, ki je doma z 1:2 izgubil povratno tekmo z beloruskim Bate Borisovom. Za gostovanje Olimpije včeraj tukaj ni bilo nobenega zanimanja med severnoirskimi mediji, zato je bila tiskovna konferenca v klubskem bifeju namenjena le slovenskim poročevalcem.

»Imamo dovolj izkušenj, da so ekipe že nadomestile zaostanek 1:5. Značaj našega tekmeca je bojevniški, zato se ne bo predal, so ponosen narod. Pričakujem, da bodo na začetku skušali dati gol, mi pa jih moramo ustaviti. Umetna trava je lahko težava, a imamo dovolj izkušenj, da se bomo s tem spoprijeli,« je povedal trener Aleksandar Linta, ki je zapustil dober vtis. Na vprašanje o taktiki je dodal: »S Stolico imava podoben pogled na nogomet. Slovenija ima igralce, ki imajo smisel za igro, kombinatoriko, veliko posest in s točnimi podajami. Ob menjavi glavnega trenerja mi ni lahko, a smo profesionalci. Narediti moramo stvari, ki so dobre za Olimpijo, ki je nad vsemi.« O prihodnosti na klopi Olimpije ni hotel govoriti. Na vprašanje, če bi rad ostal, je pripomnil: »Ljubljana je lepo mesto.« Rok Kronaveter je pojasnil, da je bil nesporazum s Stolico vezan na igrišče: »Imela sva vsak svoj pogled. Vesel sem, da sem nazaj v ekipi. Čutil sem podporo soigralcev, ker vedo, česa sem sposoben.«