Nogometaši Rudarja so na povratno tekmo drugega kroga kvalifikacij za ligo Evropa proti Steaui v Bukarešto prispeli že v torek. Varovanci trenerja Marijana Pušnika bodo za senzacijo lovili zaostanek z 0:2.

Romunski prvak je v Velenju pokazal ravno toliko, da je tekmo zanesljivo dobil in si pred domačim obračunom priigral varno razliko. Rudar ima za napredovanje minimalne možnosti, saj bi moral v Bukarešti zadeti trikrat in ob tem ne prejeti zadetka. To bo glede na prvo tekmo malo verjetno, saj je imel romunski prvak dvakrat več strelov proti golu kot Velenjčani, povrhu pa je Steaua finančno in kadrovsko na višji ravni kot slovenski predstavnik. Čeprav so Romuni z eno nogo praktično že v naslednjem krogu, je domači trener Nicolae Dica z napovedmi previden. Za romunske medije je povedal, da se obetajo spremembe v začetni enajsterici, saj ima kar pet njegovih varovancev rumeni karton. Izučila jih je tudi tekma v prejšnjem krogu državnega prvenstva proti mestnemu tekmecu Dinamu, ko so kljub trikratnem vodstvu na koncu igrali neodločeno (3:3).

Razpored Velenjčanov na začetku sezone ni bil enostaven, saj so se po porazu z Mariborom (0:5) v prvem krogu državnega prvenstva v prejšnjem morali soočiti še z enim slovenskim predstavnikom na evropskem tekmovanju. Domžale so bile boljše s 3:1.