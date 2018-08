Kot je pojasnil tamkajšnji tožilec Eric Bouillard, je bila skupina 12 ljudi z vodnikom na pohodu po kanjonu v osrednjem delu otoka, znanem po slapovih in soteskah, ko je del skupine presenetila velika količina vode. Polovica skupine se je zato odločila, da odide na izhodišče. Preostalih šest članov in vodnik so nadaljevali pot po kanjonu, ko jih je presenetil okoli tri metre visok val in jih odnesel.

Dva člana skupine - moškega in njegovega 16-letnega sina - so rešili z vrvjo, pet članov odprave pa je odnesla voda. Štirje so umrli, enega človeka še pogrešajo. Njegovo iskanje so v sredo zvečer prekinili in ga bodo nadaljevali danes.

Narasla voda je posledica neurij z močnim deževjem, ki so v zadnjih dneh divjala v goratem območju na otoku.