Na Hrvaškem so opozorili tudi na vročino v severovzhodnem delu države. Napovedujejo, da bodo najvišje dnevne temperature med 31 in 37 stopinjami Celzija. Izjemno visoke temperature pričakujejo v hrvaški Istri, kjer bo po zelo topli noči danes med 33 in 37 stopinjami Celzija, so zapisali na spletni strani hrvaškega hidrometeorološkega zavoda.

Opozorili so, da se je treba v skladu z navodili zdravstvenih služb zaščititi pred vročinskim valom, še posebej pa je treba zaščititi otroke in starejše. Svetujejo predvsem izogibanje soncu med 10. in 17. uro.