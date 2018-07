V sredo bo sončno z možnostjo popoldanskih vročinskih neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 30 do 34, v Vipavski dolini in na Goriškem do 36 stopinj Celzija. Predvsem po nižinah Primorske bo danes in v prihodnjih dneh velika toplotna obremenitev.

V noči na četrtek je zlasti na vzhodu možna kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne so možne nevihte. Vroče in deloma sončno vreme s kakšno vročinsko nevihto se bo nadaljevalo tudi v petek.

Nad večjim delom Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka, ki na severozahodu meji na obsežen ciklon. Nad našimi kraji se ob severnih vetrovih zadržuje topel in razmeroma suh zrak.

Danes in v sredo bo v sosednjih pokrajinah sončno in vroče. Predvsem v Alpah bodo popoldne ali zvečer možne vročinske nevihte.

Splošni vremenski vpliv bo ugoden in spodbuden. Po nižinah bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. Vročina bo najbolj neprijetna v mestih.