Neurje z močnim vetrom je zajelo tudi območje Dobrunj, Sostra, Podmolnika in Sadinje vasi v občini Ljubljana. Gasilci so na več lokacijah odstranili dve drevesi z dveh hiš, dve drevesi z elektro in telekomunikacijskih vodov in tri drevesa s cest. Prekrili so tudi strehe štirih hiš in kozolca.

Na terenu so bili tudi delavci Elektra Ljubljana. Zaradi podrtih električnih drogov je bilo brez elektrike približno tri ure okoli 620 gospodinjstev. V Smledniku pa je strela udarila v dimnik stanovanjske hiše in razkrila del strehe.