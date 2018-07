Za zdrave gurmane: Zelenjavni ražnjiči z avokadovo pomako

To je recept za nikakor dolgočasne, ampak za navdušujoče, okusa polne in barvite zelenjavne ražnjiče! Skrivnost je v kombinaciji začimb, ki so čisto navadne in jih najdete v vsaki kuhinji. Poleg postrezite s kremasto, dišečo in barvito zeleno pomako. Jap, pikniki ne bodo nikoli več enaki!