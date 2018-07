To je bila prva zlata kolajna za slovensko reprezentanco v tej starostni kategoriji. Slovenska generacija iz leta 2002 je osvojila srebrno, trije rokometni rodovi pa bronasto kolajno na zaključnih turnirjih v letih 2004, 2010 in 2012.

Pred sprejemom na Magistratu je RZS priredila novinarsko konferenco v Centru inovativnega podjetništva NLB. Na njej sta podpredsednik zveze Boštjan Kozole in član predsedstva Blaž Brodnjak našim rokometnim upom čestitala za izjemen uspeh, Brodnjak, prvi mož NLB, ki je tudi eden najpomembnejših pokroviteljev zveze, pa jim je za zlato odličje izročil denarno nagrado v višini 10.000 evrov.

»Privrženost navijačev je še pomembnejša od naslova evropskega prvaka«

»Po zmagoslavju smo malo spali, ampak res malo,« je na novinarski konferenci uvodoma šaljivo dejal Prapotnik in nato resno dodal: »Uspeh smo si izborili z velikim garanjem, mesec in pol smo živeli in sanjali za to kolajno. Že na prvem dnevu priprav smo si postavili za cilj preboj v polfinale. Želeli smo si močno spodbudo s tribun in jo imeli že v Golovcu, a želeli smo napolniti tudi Zlatorog. Na polfinalni tekmi s Portugalske smo ga resda do polovice, na finalni s Francijo pa do zadnjega kotička. Prav privrženost naših navijačev do moje ekipe je še bolj pomembno od naslova evropskega prvaka. Dokazali smo, da imamo Slovenci radi šport in rokomet ter premoremo nacionalno zavest, kljub poletnemu dopustu smo ustvarili eno krasno zgodbo.«

Slovenija je na letošnjih sedmih tekmah evropskega prvenstva dosegla šest zmag in doživela en poraz. V skupinskem delu je premagala Norveško s 27:19, Izrael z 28:24 in Srbijo s 27:23. V prvi tekmi drugega dela je najprej klonila proti Nemčiji z 22:26, v odločilni tekmi za preboj v polfinale pa ukanila Islandijo s 25:21. V polfinalu je bila boljša od Portugalske s 27:25, v velikem finalu v nabito polni celjski dvorani Zlatorog pa je na kolena položila še Francijo in slavila z 31:30.

Slovenske barve so zastopali Mark Ferjan, Stefan Žabić, Matevž Kunst, Kristijan Horžen, Miha Kavčič, Tim Rozman, Grega Ocvirk, Marko Kotar, Matic Pipp, Dominik Ozmec, Domen Makuc, Tadej Mazej, Tilen Kosi, Anže Dobovičnik, Domen Novak, Gašper Dobaj in Gašper Horvat.