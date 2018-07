Slovenski rokometni upi nadaljujejo z izvrstnimi predstavami na domačem evropskem prvenstvu. Potem ko so se kot zmagovalci skupine B neporaženi uvrstili v drugi del tekmovanja, so v nadaljevanju sicer klonili proti Nemcem, a nato že v sredo s štirimi goli razlike ugnali Islandce. Z zmago proti severnjakom so v skupini I osvojili drugo mesto in si priigrali polfinale proti Portugalcem. S tem so Slovenci izpolnili osnovni cilj, ki so si ga zadali pred začetkom šampionata, a kot trdijo, se s tem ne nameravajo zadovoljiti. »Zdaj smo si rekli, da bomo uživali, poskušali premagati Portugalce in se uvrstiti v finale,« pravi selektor Slovenije Saša Prapotnik.

Rokometaši z Iberskega polotoka po mnenju poznavalcev igrajo celo najlepši rokomet na prvenstvu. To potrjuje tudi dejstvo, da so si nastop med štiri najboljše reprezentance zagotovili še pred zadnjo tekmo proti Hrvaški. To so sicer izgubili s sedmimi goli razlike. »Visok poraz ni dal realne slike. Ker so si polfinale že zagotovili, so lahko nastopili v mešani zasedbi. Te tekme zato sploh ne bomo analizirali. Osredotočili se bomo na dvoboja, ki so jih pred tem odigrali proti Špancem in Francozom. Mislim, da bomo tam dobili realno sliko njihovih zmožnosti,« razmišlja Prapotnik. Kot pravi, so možnosti Slovenije drevi 50-odstotne. »Ne dvomim, da bomo imeli precej večji motiv za zmago kot Portugalci. Če uspemo spraviti stres na neko normalno raven, mislim, da bo tekma zelo razburljiva.«

Ormožan, ki je službo selektorja mlade vrste dobil pred slabima dvema letoma, ko je na tem mestu zamenjal Slavka Ivezića, kljub uspehu na prvenstvu povsem zadovoljen s predstavami svojih igralcev vse do obračuna z Islandci sicer ni bil. »Do zadnje tekme smo bili v nekem krču. Nosili smo ogromno odgovornosti. Prvenstvo poteka na domačih tleh, naše tekme gleda veliko ljudi in številni igralci niso vajeni igrati pred tolikšnim občinstvom. A verjamem, da bodo zdaj, ko smo izpolnili cilj, te zavore popustile in bomo prikazali še boljši rokomet kot doslej,« je prepričan Praprotnik in samozavestno dodaja, »gremo po zlato. Ne bojimo se nikogar, spoštujemo vse. Tako kot vsi, imamo tudi mi svoje želje in sanje.«

Evropsko prvenstvo do 20 let, polfinale, danes ob 17. uri: Nemčija – Francija, ob 19.30: Portugalska – Slovenija.