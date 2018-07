Slovenski rokometaši v dvorani Golovec niso ponovili igre s prvega dela tekmovanja, ko so ugnali Norveško, Izrael in Srbijo ter so zamudili prvo priložnost za uvrstitev v boj za odličja, ki je napovedan cilj vodstva ekipe.

Usoden je bil uvod v drugi polčas, ko so Slovenci hitro zapravili vodstvo dveh golov in zaostali. Večji del drugega dela so lovili zaostanek gola ali dveh, po nekaj zadetih vratnicah pa je bila prav na koncu razlika največja.

V drugi tekmi slovenske skupine sta se Srbija in Islandija razšli neodločeno 25:25 (12:9).

Slovenski rokometaši bodo polfinale na domačem prvenstvu zdaj lovili v sredinem obračunu z Islandijo, ki se bo začel ob 19. uri.

V tej konkurenci je Slovenija v preteklosti že osvojila tri bronaste in eno srebrno kolajno.