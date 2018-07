Njihovo igranje je tako odslej mogoče nagraditi tudi s plačilom s kreditno kartico. V preizkusnem obdobju, ki se je začelo ta konec tedna, bo kreditne kartice sprejemalo 15 uličnih glasbenikov. Umetniki so opremljeni s prenosnimi terminali, tako da mimoidoči, ki jim je njihova glasba všeč, s kreditno kartico prispevajo od dva do pet avstralskih dolarjev (1,26 do 3,17 evra), po želji lahko tudi več, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Seveda pa bodo glasbeniki v svoje klobuke in škatle še naprej sprejemali tudi kovance.