Pahor je med drugim dejal, da je slovesnost začetek svetovnega obeleževanja konca prve svetovne vojne, ki se bo novembra sklenilo v Parizu. »Spominjamo se konca tega tragičnega zloma človečnosti, neskončne sreče in velikanskega upanja po štiriletni vojni,« je dodal in poudaril, da tudi to obletnico konca prve svetovne vojne spremljajo na nek način mešani občutki, saj se človeštvo iz prve svetovne vojne ni naučilo dovolj, da bi preprečilo drugo. »In to nas upravičeno skrbi in vznemirja. Zastavljamo si najbolj preprosto vprašanje, ali smo se iz tragedije prve sin druge svetovne vojne naučili dovolj, da ne bo tretje,« se je vprašal predsednik Pahor in dodal: »Mir je najbolj navdihujoč smisel naših prizadevanj za medsebojno spoštovanje, sodelovanje in mirno reševanje vseh sporov. Prizadevanje za trajen mir je najplemenitejše stremljenje sodobnega človeštva in pozval k preprečevanju sleherne nestrpnosti in nasilja.«

Obdobje miru je po Pahorjevem mnenju čas, ki ga moramo izkoristiti za neomajno vero vanj, s svojimi ravnanji in odločitvami pa moramo dokazati, da prav nobeno od vprašanj, ki nam jih zastavlja naš razvoj, ne postavlja pod vprašaj miru samega. To je dolg, ki ga vračamo žrtvam vseh vojn, in to je odgovornost, ki jo imamo do njihovega spomina in do prihodnosti novih rodov.

»Prostor, ki globoko gane vsakega Rusa« Zbrane na slovesnosti je nagovoril tudi vodja ruske delegacije Konstantin Noskov, minister za digitalni razvoj, zveze in množične komunikacije, ki je prepričan, da je Ruska kapelica edinstven kraj, ki globoko gane vsakega Rusa, kjer se začuti povezava med stoletji in generacijami, obenem pa združuje tako s predniki kot zanamci. Kapelica po njegovih besedah poziva tudi k ohranjanju zgodovinskega spomina in medsebojnih vezi. Župan Kranjske Gore Janez Hrovat je zbrane spomnil, da so domačini med prvo svetovno vojno na tem območju nastanjenim tujim vojakom nudili materialno in moralno podporo, po koncu vojne pa skrbeli za Rusko kapelico in jo vzdrževali, sčasoma pa je postala stičišče opominov na nesmiselno trpljenje. Kapelica naj bo tudi opomin, kako pomembna je strpnost med ljudmi, je še poudaril kranjskogorski župan. Članica Društva Slovenija Rusija Tatjana Komarova pa je izpostavila mnenje sodobnih zgodovinarjev, da bi se nasprotja in nesoglasja med državami, ki so privedla do prve svetovne vojne, dalo rešiti na miren način. »In ker je prva pripeljala svet do druge svetovne vojne, bi se dalo izogniti tudi njej. Predstavljajte si, kako drugačen bi bil svet, če ne bi bilo teh vojn,« je razmišljala Komarova. Slovesnosti se je poleg uradne delegacije Ruske federacije udeležila tudi delegacija Ruske pravoslavne cerkve in delegacija mesta Sankt Peterburg.