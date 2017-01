V uradu predsednika Boruta Pahorja so na nekakšen poluradni način, prek družbenega omrežja twitter, objavili, da februarja odhaja na uradni obisk v Nemčijo, Rusijo in Ukrajino, kjer se bo srečal z vsemi tremi predsedniki, a so zavrnili prošnjo, da bi javnosti posredovali kakršne koli uradne informacije glede obiska. »O vseh podrobnostih obiska boste obveščeni pravočasno,« so dejali. Pravkar se v Rusiji mudi podpredsednik vlade in kmetijski minister Dejan Židan (ki je zato tudi izpustil priložnost, da bi v Bruslju osebno zagovarjal slovensko stališče glede zaščite terana). Pripravil naj bi teren za skorajšnji predsednikov obisk.

Eden najvplivnejših svetovnih voditeljev Vladimir Putin je Pahorja v Rusijo povabil na pietetnem obisku ob stoti obletnici zgraditve Ruske kapelice junija lani. Predsednik Pahor je takrat domači in tuji javnosti dejal, da je Putinov obisk priložnost, da se pogovorita o stvareh, o katerih se ne strinjata, med drugim tudi o ruskem agresivnem delovanju v Ukrajini.

Morebitna netaktična poteza? Pahor bo v štirih dneh obiskal tako Rusijo kot Ukrajino (in Nemčijo), pri čemer naj bi iz Moskve letel v Kijev. Netaktično določen urnik utegne v kontekstu, milo rečeno, hladnih odnosov med Rusijo in Ukrajino oslabiti dolgo časa negovane in zelo dobre gospodarsko-diplomatske stike, ki jih ima Slovenija z Rusijo, opozarjajo naši sogovorniki, ki ne želijo biti imenovani. Ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Mihajlo Brodovič tega morebitnega nestrateškega diplomatskega koraka ni želel komentirati, dejal je le, da je bil tak urnik usklajen. »Kar zadeva obisk predsednika Pahorja v Rusiji, je še prezgodaj, da bi ga komentirali, vsekakor pa bomo cenili trud, ki ga bo slovenska stran vložila v to, da Rusija začne spoštovati dogovor, podpisan v Minsku, in da se ponovno vzpostavi suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine,« je zapisal. Po drugi strani Brodovič obisk Pahorja v Kijevu pozdravlja. »To bo nekakšen pripravljalni obisk pred letošnjim uradnim obiskom predsednika Pahorja v Ukrajini,« je dodal veleposlanik. »Ne komentiram,« pa je bilo vse, kar je glede urnika povedal predsednik Društva Slovenija-Rusija Saša Geržina.

Močna gospodarska delegacija Pahorja naj bi v Rusijo, Ukrajino in Nemčijo spremljala številna in močna gospodarska delegacija. Med drugim s predsednikom v Moskvo potuje tudi direktor Rika Janez Škrabec. Tam naj bi podpisal več poslovnih pogodb, česar v Riku niso ne potrdili ne zanikali. »Tovrstni obiski negujejo in krepijo gospodarsko sodelovanje, zagotavljajo kredibilnost, potrjujejo vrednost povezovanja ter spodbujajo k iskanju skupnih priložnosti,« so v diplomatskem tonu komentirali obisk v podjetju. Zagotovo bo član delegacije na uradnem obisku v Rusiji tudi minister za infrastrukturo Peter Gašperšič. »Tema pogovorov bo sodelovanje na področju energetike in prometa, predvidoma se bo minister Gašperšič srečal z ruskim ministrom za promet in ministrom za energetiko. Med drugim je želja ruski strani predstaviti pomen slovenskih prizadevanj za razvoj infrastrukture, ki omogoča povezavo zalednih držav od Luke Koper do ruskega trga,« so povedali na infrastrukturnem ministrstvu. Minister Gašperšič bo seveda preverjal možnosti ruskega sodelovanja pri slovenski investiciji desetletja, gradnji drugega tira, pri čemer ni izključeno niti srečanje s predstavniki Ruskih železnic.