Društvo Slovenija Rusija, ki skupaj z vlado organizira sobotno slovesnost ob Ruski kapelici pod Vršičem, je k dogodku priključilo še Dneve Sankt Peterburga v Sloveniji in Ljubljana festival, zato bo že v petek, večer pred slovesnostjo, slovesno v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Na koncertu Operne zvezde iz Sankt Peterburga se bodo predstavili štirje operni prvaki Marijinega gledališča: sopranistka Oksana Šilova, mezzosopranistka Ekaterina Sergejeva, baritonist Roman Burdenko in tenorist Sergej Skorohodov. Z njimi na odru bodo Simfonični orkester Mitteleuropa, Koncertni zbor iz Sankt Peterburga in dirigent Peter Feranec, na sporedu pa bodo arije in napevi Gounoda, Bizeta, Čajkovskega, Verdija, Straussa, Puccinija in Offenbacha.

Kulturni program se bo v petek zvečer začel tudi na ulicah Kranjske Gore, med drugim bodo pele članice ženskega pevskega zbora Sanktpeterburške duhovne akademije, ki so del pevskega zbora delegacije Ruske pravoslavne cerkve (obisk bodo zaključile v nedeljo zvečer s koncertom v frančiškanski cerkvi v Ljubljani). Zvečer se bo na Ruski noči v vitranški koncertni dvorani z nekaterimi ruskimi gosti družila vokalistka Manca Izmajlova. Na sobotni spominski slovesnosti bo nastopil Koncertni zbor Sankt Peterburga z vokalistko Nuško Drašček. im