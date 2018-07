V mozaiku dejavnosti za podporo najboljših študentov pri nabiranju izkušenj v tujini so tudi prizadevanja ameriško-slovenske izobraževalne fundacije Asef, ki je letos s štipendijami za desettedenske poletne raziskovalne obiske na univerzah in raziskovalnih ustanovah v Sloveniji in ZDA podprla kar 28 slovenskih študentov in študentov slovenskih korenin. Pred dnevi je med njene podpornike stopil tudi Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, s katerim je Asef podpisal memorandum, ki med drugim zagotavlja dodaten vir financiranja v višini 85.000 evrov. To pomeni dobro tretjino letnega proračuna fundacije, ki deluje štiri leta in katere predsednik upravnega odbora je dr. Jure Leskovec, strokovnjak za preučevanje velikih družbenih in informacijskih omrežij ter predavatelj računalništva na univerzi Stanford.

Asef je razvil dva programa, ki spodbujata kroženje znanja. V sklopu prvega slovenski študenti obiščejo raziskovalne skupine slovenskih profesorjev, ki delujejo na najboljših univerzah v ZDA, Kanadi in Veliki Britaniji, kar jim omogoča, da razvijejo svoje potenciale. V mreži je že 30 slovenskih profesorjev najboljših univerz. Tako je na primer lanskoletna štipendistka Angelika Vižintin, izjemna študentka biotehniške fakultete, lani delala v ekipi dr. Mihaele Pavličev v Cincinnatiju v tamkajšnji pediatrični bolnišnici.

»Pridobila sem veliko strokovnega znanja, ki mi je omogočilo, da sem se po vrnitvi v domovino zaposlila na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko. Ni pa najpomembnejše strokovno znanje, ki ga mladi človek pridobi, pač pa je še pomembnejša življenjska izkušnja dvomesečnega bivanja, ko spoznaš prednosti in slabosti drugega življenjskega okolja. Sama si želim predvsem, da bi bile naše univerze bolj odprte svetu, da bi spoznali, da ni le tuje znanje odlično, pač pa je tudi domače,« meni Angelika Vižintin.

Drugi program pa omogoča mladim slovenskih korenin, da se dva meseca strokovno izpopolnjujejo na slovenskih univerzah, v raziskovalnih ustanovah in podjetjih. Slednje bodo po napovedih Nine Troha, direktorice Asef, še okrepili. Prav tako bodo nekoliko bolj formalizirali sodelovanje med štipendisti preteklih let, za katere si želijo, da bi sodelovali predvsem na strokovni ravni, prav tako naj bi zasebno neprofitno fundacijo Asef, ki je imela sedež v Kaliforniji, skozi njihove zgodbe še bolje pozicionirali v Sloveniji.

»Svet je postal globalen, zato je treba mlade spodbujati, da spoznajo tujino. Sami bodo videli, kje je najbolje, a prepričana sem, da se jih bo večina vrnila v matično domovino,« poudarja Nina Troha, ki si je študijske izkušnje nabirala na Dunaju, v Zürichu in nazadnje med raziskovalnim delom na univerzi Stanford, pozneje pa delala na področju novih tehnologij za preporod bančnega sistema v San Franciscu in se zdaj vrnila v domovino.

Letos se je v izmenjavo prijavilo tudi 30 mladih slovenskih korenin, izbrali so jih osem iz ZDA, Argentine in z Danskega. Ali je slovensko poslovno okolje zanje sploh privlačno? »Plače so za mlade sicer pomembne, niso pa vse. Mladi si želijo predvsem izkušnje in priložnosti, da se izkažejo in da res lahko naredijo kaj pomembnega. Slovenija je kljub nižjim plačam privlačna zaradi številnih drugih dejavnikov,« poudarja Nina Troha.

Med podjetji, ki zagotavljajo poletno pridobivanje izkušenj, je tudi Zemanta, ki je v svojo ekipo sprejela študentko. Andraž Tori, ki si je kot perspektiven srednješolec tudi sam nabiral izkušnje v ZDA, podpira izmenjavo znanja in študentov ter poudarja, da bi se morala Slovenija v večji meri odpreti svetu. »Nabiranje izkušenj v tujini je neprecenljivo in slovenska država bi morala med svoje strateške naloge postaviti tudi načrten uvoz visoko izobraženega kadra ter tako v podjetjih izboljševati dodano vrednost, ki je še vedno pod evropskim povprečjem,« pravi Tori.

Zemanta bo tudi v prihodnje ostala odprta za Asefove študente, je pa junija organizirala poletno šolo podatkovne znanosti, ki jo je obiskovalo 13 študentov višjih letnikov računalništva, ki so tako od blizu izkusili delo v podjetju s področja reševanja industrijskih problemov. jpš