Študija Dekodiranje globalnih trendov 2018 (Decoding Global Talents 2018) kaže, da zanimanje za delo v tujini ostaja na visoki ravni, vendar je v primerjavi z letom 2014 med mladimi visoko izobraženimi ljudmi opazno manjše. Svojo matično državo je pripravljeno zapustiti 57 odstotkov pripravnikov in zaposlenih, kar je sedem odstotkov manj kot 2014.

Raziskavo sta Boston Consulting Group in vodilni spletni zaposlovalec The Network opravila med 366.139 zaposlenimi in 6180 pripravniki v 197 državah, zmanjšanje mobilnosti pa so zaznali predvsem v Evropi. K temu po mnenju raziskovalcev prispevata gospodarska rast in več priložnosti doma. Tako je na primer tudi na Kitajskem, kjer je želja po selitvi v tujino najbolj upadla in bi se zanjo odločilo le okoli 33 odstotkov ljudi. To je občutno manj kot leta 2014, ko je o selitvi razmišljalo 61 odstotkov.

Manj zanimanja za delo v tujini zaznavajo tudi med anketiranimi iz Slovenije, saj bi državo zapustila manj kot polovica vprašanih. Podobno so v raziskavi opazili tudi na Hrvaškem, v Romuniji in na Poljskem, k čemur naj bi pripomogle predvsem tuje naložbe in nadpovprečna gospodarska rast.

IT-strokovnjaki vse mobilnejši Največjo željo po selitvi na delo v tujino so izrazili Indijci (90 odstotkov) in Brazilci (70 odstotkov), rast želje po mobilnosti zaznavajo tudi v Venezueli, ZDA in Veliki Britaniji. Analiza je potrdila, da se nekoliko lažje selijo iz domovine posamezniki brez družine (60 odstotkov) v primerjavi s starši (52 odstotkov), prav tako so bolj mobilni samski (65 odstotkov) kot poročeni (51 odstotkov), pričakovano so bolj mobilni moški kot ženske (61 proti 53 odstotkom) in mlajši od 30 let v primerjavi s starejšimi od 60 let (61 proti 44 odstotkom). Se je pa pripravljenost za selitev na delo v tujino povečala med IT-strokovnjaki, kot so razvojniki za mobilne aplikacije, umetno inteligenco in strojno učenje, saj znaša 67 odstotkov, kar je desetino več od povprečja. Med najbolj zaželenimi državami za selitev so še vedno ZDA, saj so jo na prvo mesto postavili zaposleni in mladi iskalci zaposlitev iz Latinske Amerike (razen Mehičanov, ki so na prvo mesto postavili Kanado) in s Karibov, iz podsaharske Afrike, na drugo mesto so ZDA postavili ljudje iz Bližnjega vzhoda in Evrope, na tretje pa anketiranci iz južne Azije. Med mesti ostajata na vrhu London in New York, najbolj pa priljubljenost pridobivajo Berlin, Barcelona in Amsterdam.

Brexit odganja, a London ostaja na vrhu Za Evropejce je bila pred brexitom »obljubljena dežela« Velika Britanija, zdaj jo je na vrhu zamenjala Nemčija, ki je globalno druga najbolj želena država. Vprašanje pa je, koliko časa bo tako, saj se napovedi gospodarske rasti že znižujejo, prav tako je Nemčija narobe ocenila prednosti migrantskih tokov. Prav zaradi migrantske krize je pridobila Kanada, ki je tako po zaželenosti za delo na tretjem mestu, takoj za njo je Avstralija. Če je bil pred štirimi leti med ključnimi vzgibi za odhod na delo v tujino pridobitev novih izkušenj, sta tokrat v ospredju boljši življenjski standard in več kariernih priložnosti. In kaj strokovnjaki Boston Consulting Group in The Network svetujejo podjetjem, da bodo imela ustrezen nabor talentov? Prvi korak je dosledno oblikovanje kadrovskih napovedi in kompetenc, ki jih morajo imeti zaposleni. Prave ljudi pa bodo dobivali le, če bodo pri kadrovanju kreativni in prilagodljivi. Vse več podjetij se odloča približati se talentom. Tako sta na primer Apple in Google svoje raziskovalno-razvojne oddelke odprla v Tel Avivu, hubi za ta visokotehnološki kader nastajajo tudi v Abu Dabiju, Barceloni in indijskem Hiderabadu. In ne nazadnje – oblikujejo naj organizacijsko kulturo tako, da se bodo v podjetju vsi zaposleni počutili dobro, in naj poskrbijo za usposabljanje in prezaposlovanje zaposlenih.