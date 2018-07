Policist nikoli ne počiva Policisti so pogosto tudi zunaj službenega časa na preži za nepridipravi, sploh če ti ogrožajo svoje in življenja drugih. Tako je bilo na Gorenjskem, ko je policist po koncu delovnega časa v ponedeljek zvečer s kolegom na interventno številko 113 prijavil nezanesljivo vožnjo voznika osebnega avtomobila, ki je vozil po gorenjski avtocesti proti Jesenicam. Voznik je vijugal po cestišču in vozil s hitrostjo okoli 80 kilometrov na uro. Policisti so voznika ustavili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat krepko čez 1,5 promila alkohola, po novem merjenju 0,83 miligrama na liter izdihanega zraka. Zaradi hujšega prekrška je bil izločen iz prometa, zanj pa bo podan tudi nujni obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Pijani jahač ob vozniško V Italiji pa pred policisti nisi varen niti na konju. To je pred dnevi izkusil 45-letni gospod iz Ivree, ki se je na jahanje odpravil vinjen, policisti pa so ga opazili, ko je nenavadno vijugal po vasici Canavese. Še preden so možje postave prišli do njega, je možakar pristal na tleh. Na kraju dogodka so hitro odkrili, da je jahač močno pod vplivom alkohola in da pred jahanjem ni dobro zategnil sedla, kar je botrovalo padcu. O konju poročajo, da je zelo lepo vzgojen, saj je gospodarja po padcu počakal, možakarja pa čaka že tudi sodnik za prekrške. Že zdaj je jasno, da bo zaradi jahanja pod vplivom alkohola ostal vsaj brez vozniškega dovoljenja.

S traktorjem obtičal na tirih V sredo nekaj pred deseto uro dopoldne je v Šentlovrencu vlak trčil v traktorsko prikolico. Trebanjski policisti so ugotovili, da je 68-letni voznik traktorja s prikolico zapeljal na prehod ceste čez železniško progo, ko naj bi se na vozilu pokvarila prestavna ročica menjalnika. Voznik ni uspel nadaljevati vožnje in je s prikolico obstal na železniških tirih. V tem času so se spustile zapornice, iz Trebnjega pa je pripeljal vlak, ki je kljub zaviranju trčil v prikolico. V nesreči ni bil nihče poškodovan, nastala je le premoženjska škoda, voznik traktorja pa bo odslej verjetno praznoval še en rojstni dan.

Zdrsnil v Savo V sredo ob pol dveh je na Rožnem pri Krškem pijani voznik za peljal v Savo. Policisti so ugotovili, da je 54-letni voznik renault scenica vozil po kolovozni poti iz Blance proti Sevnici. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad vozilom in s poti zapeljal v jarek, kjer je vozilo odbilo in po brežini zdrsnilo v Savo. Vozniku in potniku se je uspelo rešiti iz avtomobila, ki je potonil. V nesreči ni bil nihče poškodovan, avtomobil pa so iz vode potegnili gasilci. Voznik je napihal 0,41 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, vse okoliščine pa policisti še preverjajo. Morda to, da imajo pijanci srečo.