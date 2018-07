Avtomobilska samopostrežba

V soboto so imeli tatovi na Bovškem lahko delo. Na makadamskem parkirišču pod Predelsko trdnjavo, blizu vasi Strmec, je neznanec dopoldne opazil opla avstrijskih registrskih številk, ki mu je lastnik pozabil povsem zapreti okna. Zato je lahko z roko segel v vozila in odklenil vrata. V avtu je našel gotovino, bančne in kreditne kartice, neprevidnim turistom je odnesel tudi potne liste in druge osebne dokumente. Malo več dela je imel neznanec istega dne na parkirišču pri vstopno-izstopnem mestu za kajakaše blizu naselja Srpenica. V hyundaija madžarskih registrskih številk je moral vlomiti s silo, a je tudi v njem našel in si prilastil bančne kartice, osebne dokumente in gotovino. Ker je v denarnici odkril še zapisano PIN-številko, je odhitel do bankomata na območju Kobarida, dvignil gotovino in odšel v neznano.

Vsiljevala popravilo žlebov

Z za naše kraje neobičajno poslovno taktiko sta si Poljaka obetala hiter obrtniški zaslužek na območju Šenčurja. V torek sredi popoldneva sta hodila od vrat do vrat in nagovarjala domačine k popravilu žlebov. Pri tem sta bila tako vsiljiva, vztrajna in nadležna, da je krajan, ki je opazoval nagovarjanje starejšega soseda, poklical policijo. Policisti so odhiteli v Šenčur in na podlagi hitre in celovite informacije izsledili Poljaka. Ugotovili so, da nista popravila niti enega gorenjskega žleba, so pa o njunih podjetniških ambicijah obvestili finančno upravo. Podobne ponudbe o ekspresnem popravilu žlebov so se v preteklosti izkazale za prevaro. Zneski storitev in materiala so namreč po opravljenem poslu močno presegali sprejemljivo ceno.

Na strunjanski plaži mobilniki dobijo noge

Bržkone vsem je znana dilema, kam na plaži pospraviti vrednejše predmete. To varnostno luknjo so izkoristili neidentificirani nepridipravi, ki so konec tedna oprezali za odloženimi stvarmi na strunjanski plaži. V petek je Mariborčanka ostala brez torbe, v kateri je imela denarnico z dokumenti in denarjem ter mobilnika samsung galaxy S8 in huawei 10 pro. Tat si je prikradel kar 2200 evrov vreden plen. S »samo« 500 evri premoženjske koristi se je zadovoljil tisti, ki je v nedeljo zvečer na isti plaži kopalki sunil nahrbtnik, v katerem je imela poleg Samsungovega mobilnika še denarnico, vozniško dovoljenje, kartico zdravstvenega zavarovanja, kopalke in stanovanjske ključe.

Živali v stiski

Z neobičajno reševalno akcijo so se v nedeljo zvečer soočili gasilci prostovoljnih društev Litija in Gabrovka. Okoli 19.15 so prejeli informacijo, da je v naselju Laze pri Grobniku v občini Litija zaradi odprtega pokrova v greznico padel konj. Ko so prihiteli na kraj dogodka, so ugotovili, da bodo potrebovali pomoč veterinarja, saj se prestrašena žival nikakor ni hotela umiriti. Ko je živinozdravnik nesrečnemu kopitarju vbrizgal močan odmerek pomirjevala, so se gasilci lotili razbijanja stene greznice in nato iz zagate rešili konja povsem nepoškodovanega. Še bolj zahtevno pa se je dan zatem postalo reševanje zlatega prinašalca, ki je popoldne obležal pod Vršičem, najverjetneje zaradi pika kače. Na pomoč so mu priskočili gorski reševalci iz Bovca, a si je nato eden izmed njih med akcijo poškodoval nogo. V zrak se je moral dvigniti helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo gorskih reševalcev, ki so poškodovanega dvonožca in zastrupljenega štirinožca varno prepeljali v dolino.

Balon, pištola in zaigran umor

Ko so policisti na Floridi v idiličnem kraju Palm Beach Gardens 25. januarja pregledovali truplo 71-letnega Alana Abrahamsona, so se znašli pred uganko. Umori so tam zelo redki, starec pa je bil ustreljen. Storilec ni mogel biti ropar, saj Abrahamsonu ni ukradel ničesar. Policisti niso identificirali nikogar, ki bi prijaznemu Američanu hotel streči po življenju. Prav tako niso našli morilskega orožja. Po več kot polletni preiskavi so ameriški kriminalisti razkrili, da se je Abrahamson tistega četrtkovega jutra ustrelil sam. Samomor je izvršil na zelo bizaren način. Kupil si je vremenarski balon, nanj pričvrstil pištolo in se z njo ustrelil v srce. Ko je padel po tleh, je balon odletel v nebo in za orožjem se je izgubila vsaka sled. Samomor je skušal prikriti, da bi svojcem pripadalo izplačilo njegovega življenjskega zavarovanja.

Pripravil Tomaž Klipšteter