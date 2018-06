Klofnil žensko, skupil jo je telefon

Novogoriški policisti so v nedeljo zaradi kršitve javnega reda in miru odbrzeli na enega od kmečkih turizmov v občini Idrija. Patrulja je na kraju dogodka ugotovila, da je ženska moškemu, ki je malce pregloboko pogledal v kozarec, vzela ključe avtomobila, da bi mu tako preprečila (morebitno) vožnjo v vinjenem stanju. Gospoda je to trezno in pohvalno dejanje tako zelo razjezilo, da ji je primazal klofuto. Ta je bila tako močna (ali pa je priletela tako nepričakovano), da je ženska iz rok izpustila mobilni telefon, ki je ob padcu utrpel poškodbe. Proti moškemu so zaradi poškodovanja tuje stvari podali kazensko ovadbo, zaradi kršitve javnega reda in miru pa so mu izdali plačilni nalog. Ali je bila zaradi klofute poškodovana tudi v prepir udeležena ženska, pa policisti niso sporočili. Telefon je pomembnejši.

Za taksi in travo – kliči policijo

Hrvaški policisti si dohodke višajo z nadvse nenavadnimi (in nezakonitimi) prostočasnimi dejavnostmi. Pred dnevi je v javnost prišla zgodba o dvojici, ki je po službi dodatne kune služila s prevozom turistov z letališča v Splitu. Potnikom sta za pot v središče mesta računala okoli 40 evrov, na dober dan pa tako zaslužila tudi do 400 evrov, kar je zgolj nekaj desetakov manj kot pri južnih sosedih znaša minimalna plača. Podjetna policista naj bi nadrejenim prijavili zaradi nelojalne konkurence nezadovoljni taksisti splitskega letališča, a sta se nadzoru zaradi dostopa do »notranjih informacij« uspešno izognila. Na koncu so ju pokopale fotografije, ki so jih taksisti poslali možem v modrem. Pristojni so proti njima že sprožili disciplinski postopek. Tega pa so hrvaški policisti sprožili tudi proti 42-letnemu kolegu, ko so v njegovem avtomobilu odkrili neverjetnih 52 kilogramov marihuane. Policista iz Dubrovnika, ki med prevozom »zelenja« ni bil v službi, so ustavili nedaleč od meje z BiH, družbo med prevozom 48 zavojčkov nedovoljene droge pa mu je delala 36-letna sopotnica. Par je pristal v priporu, proti njima pa so vložili ovadbi zaradi proizvodnje in prometa s prepovedanimi mamili.

Pobegli kenguru se je vdal po uri lova

Avstrijski policisti in gasilci so prejšnji petek lovili prav posebnega ubežnika. V bližini Salzburga so namreč več kot eno uro skušali ujeti kenguruja, ki ga je pred tem na regionalni cesti skoraj povozil voznik avtomobila. Poskočna žival je bila prehitra za sicer utrjene noge avstrijskih mož postave, misija jim je namreč uspela šele potem, ko so se iskalni akciji priključili gasilci. Kenguruja so s skupnimi močmi spravili v zasedo, vrečarju pa tako ni preostalo drugega, kot da se »preda oblastem«. Pobeglo žival so lastnici vrnili dan zatem. Ob spremljanju podobne zgodbe smo lani zadrževali dih tudi pri nas. Julija je s turistične kmetije Ranč Aladin na Gomili pri Mirni na Dolenjskem pobegnil kenguru Bobi, ki je odskakljal na krajši izlet po okolici. Bobija so policisti in gasilcu kmalu ulovili in ga vrnili domov, kjer so ga že nestrpno pričakovali prijatelji – dvogrba sibirska kamela Aladin, ježevci in rakuni.

Selfi s pitonom ga je skoraj stal življenje

Sandžaj Duta, neustrašni gozdar na severovzhodu Indije, je lokalni šoli priskočil na pomoč pri lovu na več kot pet metrov dolgega pitona. Po uspešno opravljeni iskalni akciji si je kačo zmagoslavno nadel okoli ramen, da bi tako še s fotografijo zaznamoval dan velike zmage človeka nad kačo, ki je v okolici šole prežala za kozami in drugimi živalmi. Množica zbranih je bila nad prizorom navdušena, malce manj pa piton, ki se je vse tesneje ovijal okoli gozdarjevega vratu. Ta je šele po nekaj trenutkih uvidel, kaj se dogaja, a se ni prepustil paniki, ki bi zgodbo verjetno popeljala do tragičnega konca. Z nekaj pomoči se je Duta rešil tesnega pitonovega objema, žival pa so zatem vrnili v naravo. Manj sreče je imela pred tedni Indonezijka, katere truplo so po iskalni akciji skoraj nedotaknjeno našli v trebuhu ogromnega pitona nedaleč od vrta, na katerem je delala.