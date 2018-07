Kuža, krokodil in človeška neumnost Po spletu je zakrožil videoposnetek mlade dame, ki je s prijatelji v odročnih vodah na severozahodu Avstralije hranila morske pse, ki so plavali okrog njihove jahte. In to ne tako, da bi ribice metala v morje, pač pa kar po sistemu »pridi, kuža, na ribico«. Iz roke. No, nespametno žensko je eden od morskih psov zagrabil za kazalec na desni roki in jo potegnil v vodo. Mediji so potem poročali dvoje. Da je v tem morju poleg morskih psov še veliko krokodilov, ki živijo v slanih vodah in lahko zrastejo do sedmih metrov in tehtajo skoraj tono. In pa, kar je še najbolj neverjetno, da je prst ostal cel. »Nisem vedela, da je treba ribo, če želiš hraniti morskega psa, položiti v vodo,« je izjavila (ne)srečna Melissa. A bejž, no. In še, da jo je dogodek naučil spoštovanja do morskega življenja, ki ga namerava odslej občudovati le od daleč. A bejž, no – še enkrat.

Pijan obračal v predoru Nadaljujemo s človeško neumnostjo. Prejšnjo soboto malo po deseti uri zvečer so se nadzornikom Darsa izbuljile oči, ko so na zaslonu videli modela, ki se je sredi predora Trojane odločil, da zapelje v odstavno nišo, od koder je avto obrnil in začel voziti nazaj, se pravi v napačni smeri. Nadzorniki so hitro zaprli predor, vozniki, ki so bili že v njem, pa so bili dovolj prisebni, da so se bedaku umaknili. Ko je pripeljal iz predora, se je voznik postavil lepo nazaj v kolono, ki je nastala pred predorom prav zaradi njegovega nenormalnega in seveda hudo nevarnega početja. Ki pa ima tudi svojo logično razlago. Šestintridesetletnik je napihal promil in pol. In fasal kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje. Kar je še najmanj, kar se mu je lahko ob tem početju pripetilo.

Ko začnejo padati domine V torek popoldne so policisti prejeli obvestilo občanke iz Lucije, da jo doma pretepa 41-letni brat. Prišli so policisti, nasilnež pa je že odšel in pri tem grozil še, da bo naredil samomor. Ostalo je pri grožnjah, policisti so ga našli nedaleč stran od hiše. Vse skupaj bi se lahko mirno in srečno končalo. Pa se ni. Takoj ko so se policisti in zdravnik poslovili, je spet začel groziti s samomorom. Policisti so se vrnili, zdravnik je odredil prisilno hospitalizacijo. Da pa bo mera polna, so policisti ob iskanju 41-letnika na terasi hiše našli še pravi mali nasad konoplje. Zasegli so 35 sadik, visokih tudi do dobrega metra.

O trobenti in pnevmatiki V noči na četrtek je 60-letni Romun na avtocesti pri razcepu Gabrk moral menjavati prebodeno pnevmatiko na svojem osebnem avtomobilu. Med menjavo je slišal ropot in opazil neznano osebo, ki se je oddaljevala od njegovega vozila, sedla v drugo vozilo in se odpeljala stran. Izkazalo se je, da je šlo za klasično avtocestno tatvino. Revežu so preluknjali gumo, moral se je ustaviti, med menjavo pa so ga oropali. Odnesli so mu trobento in 450 evrov gotovine. Očitno pa roparji nimajo glasbenega talenta. Kovček s trobento in torbico z dokumenti, vendar brez denarja, so policisti našli odvržena v bližini.