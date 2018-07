Prihodnji teden bo svoja vrata odprl nenavaden športni park Pišnica v Kranjski Gori. Športni vadbeni park ima tipično slovensko razpoznavno arhitekturo kozolca, ob njem pa sta še otroško igrišče in vadbeni park za starejše. Kot so zapisali, sta pri idejnem projektu sodelovala prostovoljni športni strokovnjak Janez Matoh in profesor kineziologije dr. Ivan Čuk s Fakultete za šport v Ljubljani.

Ohranjanje kozolcev s pomočjo športa Kot so zapisali v begunjskem Elanu Inventi, so ob reko Pišnico ob cesti, ki vodi iz Kranjske Gore proti Vršiču oziroma jezeru Jasna, postavili idealen prostor za šport in druženje, ki ga bodo ob odprtju preizkusili otroci, starostniki. Spretnosti, ki jih bodo mimoidoči lahko urili v njem, bodo prikazali tudi študenti ljubljanske fakultete za šport. Za obliko kozolca so se snovalci športnega parka odločili, zato ker so ti dragoceni spomeniki ljudskega stavbarstva, ker veljajo za slovensko posebnost in izražajo del slovenskega značaja. Kozolec že v svoji osnovi služi večnamenski uporabi. Kot vadbeni park pa lahko poskrbi, da se ta slovenska posebnost ohranja tudi s pomočjo športa. »Na privlačen način spodbujamo ljudi k ohranjanju zdravja. Hkrati lahko zagotovimo kakovost in varnost uporabe ter popestrimo monotonost in enoličnost obstoječih tovrstnih objektov,« so zapisali v Elanu Inventi.