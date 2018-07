Mamma Mia: Spet začenja se! (Ol Parker, 2018)

Mamma Mia, here I go again so peli člani skupine Abba v eni od svojih najbolj znanih pesmi, Mamma Mia pa se spet začenja tudi dobesedno. Filmski muzikal, za katerim je ponorel svet, se v letu 2018, torej deset let po prvem delu, nadaljuje z Meryl Streep, Pierceom Brosnanom, Stellanom Skarsgårdom, Colinom Firthom, Cher in Andyjem Garcio ter mlajšo gardo igralcev. Zvezdniških imen ne manjka, Abbinih pesmi tudi ne, junaki pa se vračajo v zgodovino, v kateri pojasnjujejo, kako je do zapleta s tremi očeti sploh prišlo. Brez scenarističnih presežkov, a s toliko več glasbe, ki gre hitro v uho, in lokacijami, na katere se oko zlahka prilepi.