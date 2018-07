Po navedbah tujih medijev je stanje pevke, ki se zdravi v bolnišnici Cedars-Sinai Medical Center, zdaj že stabilno. Njena predstavnica za stike z javnostmi je za BBC dejala, da je »Demi budna in v krogu svoje družine«. »Vsem oboževalcem se zahvaljuje za ljubezen, molitve in podporo,« je še povedala in dodala, da prosijo za spoštovanje zasebnosti.

Pevka, ki je zaslovela že v otroških letih, je v javnosti že večkrat spregovorila o svojih težavah s prepovedanimi substancami. Oboževalci so na družbenih omrežjih zapisali, da jim je njena iskrenost o odvisnosti, bipolarni motnji in motnjah hranjenja večkrat pomagala pri premagovanju lastnih težav. Na twitterju se je na novico o hospitalizaciji odzvalo več znanih imen, med drugimi tudi Ariana Grande in Ellen DeGeneres.

I love @DDLovato so much. It breaks my heart that she is going through this. She is a light in this world, and I am sending my love to her and her family.