Kylie Jenner se je v resničnostnem šovu o svoji družini prvič pojavila z desetimi leti in od tedaj je še kako premeteno izkoriščala svojo slavo. Trenutno ima na instagramu 110 milijonov sledilcev, njihova povprečna starost je globoko pod 20 let, večinoma so to dekleta. In kaj je boljšega, kot tem sledilkam prodajati ličila. Pred tremi leti je ustanovila svojo kozmetično podjetje Kylie Cosmetics, v katerem je uspešno povezala vlogarske smernice, svojo slavo in nove smernice lepotne industrije. Najprej je začela s prodajo šmink, saj so njene sledilke oboževale njene polne ustnice, za katere je trdila, da so naravne, le optično povečane s šminko. Celo njena mama je malce dvomila, da si lahko uspe prislužiti bogastvo s šminkami. Prvo pošiljko šmink so razgrabili v nekaj minutah. Nato je ponudila komplete za ličenje ustnic in tudi ti so v hipu postali vroča roba. Pri tem je treba vedeti, da se vse prodaja le prek spleta. Najvišji dnevni izkupiček prodaje je bilo 19 milijonov dolarjev, v teh nekaj letih pa je s prodajo zaslužila 630 milijonov dolarjev – in to v podjetju, ki ima le sedem zaposlenih.

Pripravila Manja Rošini