Odvisnost od drog: Ko mestna sociala prevzame represivno retoriko

Problematično je, če se v retoriko službe, ki naj bi skrbela za socialno varnost občanov, naseli represivni ton. Oddelek za zdravje in socialno varstvo ljubljanske občine, ki ga vodi Tilka Klančar, je o odvisnikih od drog in delu brezdomcev (omenili so tiste, »ki jim bivanje na ulici predstavlja življenjski stil«) v odgovorih na naša vprašanja pisal kot o ljudeh, ki jih »večinoma niti ne zanima, ali s svojim vedenjem motijo druge in povzročajo težave okolici«. Na posipanje s pepelom policijskega načelnika spominja njihovo pojasnilo, da ni mogoče omejiti dostopa do javnega prostora, na govorjenje zaskrbljenega generalnega direktorja policije pa poziv, da bi bilo prav, »da represivni organi v primeru prekrškov in kaznivih dejanj dosledno in sistematično ukrepajo«.