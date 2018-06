V Ljubljani odvisniki od drog še vedno nimajo ustreznega prostora za injiciranje. Na težave, povezane s tem, so nazadnje naleteli stanovalci blokov v Kotnikovi ulici, ki so na občino naslovili številne pobude, naj reši ta dolgoletni problem. Sodelovali so tudi na posvetu, na katerem so bile prisotne vse institucije, ki se ukvarjajo s to problematiko. Pravijo, da se je število kraj in vlomov povečalo, odkar se pred vhodi v bloke redno zadržuje več deset odvisnikov, ki na tleh puščajo uporabljene igle.

Požig na Metelkovi povezan z isto problematiko?