Grožnja iranskega predsednika Hasana Rohanija z zaporo Hormuške ožine – v najožjem delu le 21 milj oziroma 39 kilometrov oddaljeni obali Irana in Omana s samo dve milji široko plovno potjo v vsako smer – ni nova in tudi za večino strateških analitikov malo verjetna.

Najbliže je bila med iraško-iransko tankersko vojno, fazo v osemletnem spopadu držav po islamski revoluciji v Iranu leta 1979 in z zahodne strani opogumljenemu Sadamu Huseinu, ki je ocenil, da lahko zmedo v soseščini izkoristi za svoje teritorialne apetite in iraški nadzor v Zalivu. Iransko-iraško medsebojno obstreljevanje ladij in naftnih zmogljivosti je grozilo z zaprtjem te morske naftne poti, zato so ZDA poleti 1987 sprožile operacijo Earnest Will (iskreni namen) za zaščito od Irana najbolj ogroženih kuvajtskih tankerjev, saj je ta država finančno in vojaško stala na strani Bagdada. Operacija je zahtevala preregistracijo tankerjev pod ameriško zastavo zaradi zakonodaje, ki ameriški vojaški mornarici ni dovoljevala spremljanja tujih trgovskih ladij, v enodnevno ameriško bojno akcijo proti Iranu pa se je sprevrgla aprila 1988 v odgovor na incident, v katerem je ameriška spremljevalna fregata naletela na iransko podvodno mino v Perzijskem zalivu.

ZDA so v zračnem in pomorskem napadu onesposobile polovico iranske operativne flote, tako imenovana operacija Bogomoljka (Praying Mantis) pa naj bi po trditvah zgodovinarjev pripomogla k sklenitvi premirja med Irakom in Iranom avgusta istega leta.