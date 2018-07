V avstrijski prestolnici so se prvič po odstopu ZDA od jedrskega sporazuma z Iranom sešli ministri preostalih podpisnic sporazuma z iranskim zunanjim ministrom, da bi našli rešitev iz ne preveč preproste situacije. Velika Britanija, Nemčija, Francija, Rusija, EU in Kitajska ter tudi vlada v Teheranu vztrajno ponavljajo, da ostajajo zavezani sporazumu, toda nimajo konkretnih rešitev za finančne in logistične zaplete, ki jih bodo povzročile ameriške sankcije proti Iranu in vsem tistim podjetjem, ki bodo še poslovala z iranskimi družbami. Časa za iskanje rešitev je malo, saj naj bi ZDA začele izvajati sankcije proti »neubogljivim« podjetjem, ki bi še naprej kupovala iransko nafto oziroma vztrajala s posli v Iranu, v začetku avgusta, položaj pa je precej zapleten. Podpisnice sporazuma morajo na eni strani najti rešitev za zaščito takšnih podjetij oziroma jim zagotoviti nadomestilo za izpad dohodka zaradi ameriških sankcij, na drugi pa najti rešitev , kako kompenzirati škodo, ki jo bo neposredno utrpel Iran zaradi napovedanih ameriških sankcij.

Teheran grozi

Iran namreč zahteva od ostalih podpisnic sporazuma povračilo celotne škode, nastale zaradi sankcij, čeprav same niso mogle vplivati na ameriško odločitev, sicer grozi, da bo tudi sam odstopil od sporazuma. Francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian je še pred prihodom na Dunaj dejal, da mora Iran nehati izsiljevati in da lahko le postopno, strpno in skupaj pridejo do ustreznih rešitev. Pri tem je nedvomno namigoval na izjave iranskega predsednika Hasana Rohanija, ki je med nedavnim obiskom v nekaterih evropskih državah dejal, da Iran, če ne bo dobil »odškodnine«, lahko prav tako odstopi od sporazuma, izstopi iz Mednarodne agencije za jedrsko energijo in nadaljuje svojo pot razvoja jedrskih potencialov.

Včerajšnje srečanje na Dunaju še ni dalo nobenega odgovora, čeprav je iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif pred začetkom dejal, da Iran pričakuje konkretne rešitve in ne zgolj »obljub«. Komisarka za zunanje zadeve Evropske unije Federica Mogherini je lahko po treh urah pogovorov prebrala skupno izjavo, ki iransko stran zadovoljuje le delno. Sopodpisnice sporazuma namreč sporočajo Iranu, da se bodo še naprej držale zagotovil, da bodo poskrbele za kritje dela morebitnega izpada iranskih prihodkov od prodaje nafte in za ohranjanje dobavnih poti zanjo ter za bančne in vse ostale oblike trgovinskega sodelovanja. Niso pa mogle države podpisnice zagotoviti Iranu kritja vseh negativnih posledic, ki bodo rezultat ameriškega odstopa od sporazuma in uvedbe sankcij proti Teheranu. Pri tem pričakujejo izdatnejšo pomoč Kitajske, pa tudi Indije in drugih držav, ki veliko poslujejo z Iranom in bi bila njihova podjetja prav tako prizadeta z ameriškimi sankcijami.

Iranski zunanji minister je sicer optimističen glede uvajanja ukrepov, ki bi zagotovili nadaljnje poslovanje, a dokler ne bodo znani in uveljavljeni, Iran ne bo popuščal pri svojih zahtevah. Eden doslej sprejetih ukrepov je, da bo Evropska investicijska banka še naprej financirala iranske projekte. Za Teheran je to premalo.