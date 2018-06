»Ravno sem govoril s savdskim kraljem in mu pojasnil, da zaradi napetosti z Iranom in Venezuelo od Savdske Arabije zahtevam večjo proizvodnjo nafte, morda dva milijona sodov, da bi premostili razliko,« je na twitterju zapisal Trump.

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference...Prices to high! He has agreed!