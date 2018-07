Kandidati si bodo oddahnili

Znani so rezultati izbirnega postopka v prvem prijavnem roku za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe. O rezultatih bodo kandidati obveščeni po pošti še ta teden. Vpis bo na visokošolskih zavodih potekal od petka, 27. julija, do 17. avgusta 2018; o točnih terminih bodo kandidati obveščeni s strani visokošolskih zavodov, so sporočili z ministrstva za izobraževanje.