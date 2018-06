Za sedemdeseto obletnico poroke se reče, da je to platinasta poroka. Torej je sedemdeseta obletnica mature platinasta matura. In ni veliko razredov, ki bi obhajali tako visok jubilej. Učenke 3. c razreda Državne srednje gospodarske šole, ki so se v šolo vpisale tik po osvoboditvi leta 1945, so med 15. in 30. junijem leta 1948 opravljale maturo. »Spominjam se, kaj so me vprašali – kaj je plurale tantum? Vedela sem odgovor, da je to množinski samostalnik, in sem navedla primer jetra,« se je mature spominjala Danušja Adžaga, ena izmed dvanajstih sošolk, ki so pretekli petek sedele za dolgo mizo restavracije ob Ljubljanici in obujale spomine na maturo, ki se je zgodila pred sedmimi desetletji. Gospe, stare okoli devetdeset let, so se tokratne obletnice udeležile v neverjetnem številu – prišla je tretjina od skupno 36 deklet v razredu.

Izlet v Opatijo in mamina obleka »Izreden uspeh je, da nas je toliko. V zadnjih letih nas je bilo na obletnicah precej manj,« je zatrdila gospa Marija Mramor, organizatorka srečanja, medtem ko mi je kazala fotografije iz preteklih let. Kajti vsakokrat ko se gospe srečajo, se najprej fotografirajo. Tudi letos so se skrbno pripravile na skupinsko fotografijo, nato pa so spet posedle za mizo in začele klepetati in obujati spomine. Vse se še spominjajo šolskega izleta z vlakom v Opatijo. »Takrat sem prvič videla morje in na vlaku sem spoznala moža, ki je bil v 4. a razredu. Celo pot smo plesali: fantje so igrali na glavnike in smo plesali v prehodu med vagoni,« se je spomnila Marija Mramor. »Dekleta smo imele jopice, ker je bilo hladno, fantje pa so vsi poskakali v morje,« jo je dopolnila Jelka Boltežar. Seveda so imeli tudi maturantski ples s četvorko. »Plesni učitelj je stal na odru in nam kazal, kako naj plešemo. Vse smo odplesali, ampak potem pa nismo imeli denarja niti, da bi si kupili šabeso,« so obujale spomine. Stiska z denarjem je bila tedaj res velika. Danušja Adžaga ima doma še vedno spravljeno mamino obleko, ki jo je nosila za maturantski ples, ker niso imeli denarja, da bi zanjo kupili novo. »Šest se nas je šlo takrat fotografirat in oblečeno sem imela to obleko. Verjetno bi jo še vedno lahko oblekla, saj se nisem veliko poredila,« se je zasmejala.