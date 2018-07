Letos je splošno maturo po ministričinih besedah na 84 šolah po Sloveniji opravljalo skupaj 6248 kandidatov, kar je nekoliko manj kot lani, ko jih je bilo 6376. Maturo je opravilo 5235 kandidatov ali 93,67 odstotka, kar je nekoliko več kakor lani, ko jih je bilo uspešnih 93,45 odstotka.

Najboljših maturantov, ki so bili ocenjeni s 30 in več točkami, je bilo letos 271 in prihajajo s 47 gimnazij iz 34 krajev. Najvišji možni uspeh je letos doseglo nekaj manj kandidatov, in sicer deset, lani jih je bilo 15. Tudi tokrat so bila dekleta uspešnejša od fantov.