55-letni državljan Srbije, ki je vozil avtomobil avstrijskih registrskih oznak pa mu je nudil pomoč pri tem kaznivem dejanja. Policisti in kriminalisti okoliščine še preiskujejo. Voznikoma so odvzeli prostost in ju pridržali, predvidoma jutri ju bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Tujce so odpeljali na policijski postajo in postopki z njimi še niso zaključeni.

Tihotapljenje v nehumanih razmerah Policisti na obmejnem območju v zadnjem obdobju obravnavajo več primerov organiziranega tihotapljenje tujcev, ki nimajo dovoljenja za vstop ali prebivanje v Sloveniji. Na policiji ugotavljajo, da storilci v želji po hitrem in velikem zaslužku tujce preko meje in naprej v notranjost države skušajo tihotapiti na način, da jih v večjem številu vozijo v zaprtih kombiniranih vozilih. Zaradi nehumanih razmer med prevozom (veliko število ljudi v majhnem in zaprtem prostoru, vožnja po makadamskih cestah, primanjkovanje zraka v tovornem delu, dehidracija ...) tihotapci ogrožajo življenja teh ljudi, ki so zaradi izčrpanosti in dehidracije v slabem zdravstvenem stanju in pogosto potrebujejo zdravniško pomoč.

Policija poziva domačine k opozarjanju na sumljive kombije Pozivamo ljudi, ki živijo na obmejnih območjih, da nas obveščajo o pojavu sumljivih kombiniranih vozil z zaprtim tovornim delom ali drugih manjših tovornih vozil ob meji. Skoraj vedno pred tovornim vozilom s tujci pelje tudi eden ali več osebnih avtomobilov in ti vozniki prav tako sodelujejo pri tihotapljenju. Njihova vloga je, da voznika, ki prevaža tujce, opozarjajo na prisotnost policistov ali opazujejo gibanje policijskih patrulj.