»Operacija Sophia se v celoti nadaljuje,« je včeraj sporočila tiskovna predstavnica evropske službe za zunanje delovanje (EEAS) Maja Kocjančič. Po treh dneh ugibanj, ali so vsa italijanska pristanišča zdaj zaprta tako za ladje nevladnih organizacij z rešenimi migranti, kot tudi za vojaške ladje evropske misije Sophia, ki jo vodi Italija, se je včeraj izkazalo, da evropske vojaške ladje na misiji Sophia smejo nadaljevati s svojim delom med Apeninskim polotokom in libijskimi teritorialnimi vodami.

Ponovno delovanje operacije Sophia je predstavljalo še en preobrat v italijanskem iskanju solidarnosti pri porazdelitvi rešenih migrantov v druge države članice, katere se je sicer aktualna populistična vlada lotila s precej bolj radikalnim zaostrovanjem svojih stališč do Evropske unije. Potem ko je italijanski notranji minister Matteo Salvini italijanska pristanišča de facto zaprl za ladje nevladnih organizacij z rešenimi migranti, je italijanska vlada začela zahtevati ustanovitev evropskega kriznega mehanizma, s pomočjo katerega bi določili porazdelitveni ključ rešenih migrantov med druge države članice.

Credendinov ukaz trajal en dan

Potem ko je iz Rima prišla uradna grožnja, da bodo zaprli italijanska pristanišča za ladje pomorske misije Sophia, je poveljujoči italijanski admiral Enrico Credendino v četrtek vse evropske ladje do nadaljnjega vpoklical nazaj v italijanska pristanišča. V pristanišču je ostala tudi slovenska ladja Triglav, ki se je letos že drugič k zahodni sosedi odpravila izkazovat slovensko solidarnost pri nadzoru akvatorija in reševanju migrantov. Kot so nam pojasnili na ministrstvu za obrambo, je posadka opravljala redna vzdrževalna dela, ostali pa so v 12-urni pripravljenosti, če bi iz poveljstva operacije vendarle prispel ukaz, da se ponovno podajo v operativno cono delovanja.

Z operacijo Sophia že tri leta poskuša Italiji pomagati pri uničevanju tihotapskega modela migrantov čez Sredozemlje, a je bila operacija v glavnem namenjena reševanju migrantov. S Credendinovim ukazom je bila tako dejansko zaustavljena. Za rešitev migrantov v Sredozemskem morju so od takrat skrbeli zgolj čolni libijske obalne straže in druge tovorne ali vojaške ladje, ki bi jih rešile na odprem morju. Ladje pomorske misije Sophia (poleg Triglava v misiji sodeluje še pet ladij iz Španije, Irske, Nemčije, Italije in Francije) niso v pristaniščih ostale dolgo časa. V petek se je namreč nadaljevala že cel teden žgoča razprava med političnimi predstavniki v Bruslju, kjer je vseh ostalih 27 držav Italiji jasno dalo vedeti, da ne more enostransko prekiniti pomorske misije. Sklenjen je bil kompromis, da bo zunanja služba EU pod vodstvom podpredsednice Federice Mogherini pohitela z načrtovano revizijo mandata operacije Sophia, sama pomorska operacija, vključno z izkrcavanjem rešenih migrantov, pa se bo medtem nemoteno nadaljevala. Od petka Credendinov ukaz tako ne velja več.