Zaradi rezilne žice je letošnje poletje v Obkolpju drugačno od prejšnjih

Poletja ob reki Kolpi, ki je naravna meja med Slovenijo in Hrvaško in ji Belokranjci pravijo Kóupa, Hrvati pa Kupa, so običajno zelo živahna. To je namreč priljubljeno zbirališče kopalcev in ljubiteljev vodnih športov.