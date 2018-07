Migrantko, ki so jo našli po štirih dneh na morju, prepeljali na Mallorco

Migrantko, ki so jo pred dnevi našli v Sredozemskem morju poleg dveh trupel in potopljenega čolna, so prepeljali na varno na Mallorco, so sporočili iz španske človekoljubne organizacije Proactiva Open Arms. Z reševalnim čolnom, ki je danes prispel v Palmo, so ji rešili življenje po štirih dneh na morju, navaja nemška tiskovna agencija dpa.