Nogavice, ki so jih od leta 1927 izdelovali v Tovarni nogavic Polzela, ki ji je z izdatnimi finančnimi injekcijami v zadnjih nekaj letih pomagala tudi država, v njej pa se je zamenjalo kar sedem menedžerjev, so še danes med kupci izjemno iskane in cenjene. Zadnje pare so izdelali minuli petek, do konca meseca pa bodo delavci te odpremili v trgovine, kjer jih bo še mogoče kupiti, dokler ne bodo pošle vse zaloge.

Okoli trideset delavcev na zavod Od 67 zaposlenih jih bo delo še nekaj časa obdržala slaba polovica. Tisti, ki delajo v skladišču, trgovinah in delavci v režiji. »Sama upam, da se bomo, ko se bomo kje srečali, še pozdravili. Predvsem pa upam, da bomo našli nove službe,« je na robu solz pred eno od televizijskih kamer dejala Alenka Majcen, vodja obrata v tovarni, v kateri je večina delala 20, 30 in še več let. A sekretarka območnega odbora Zveze svobodnih sindikatov celjske regije Mojca Stropnik meni, da bodo vsi ti delavci, ki so zdaj izgubili delo in se bodo prijavili na zavodu za zaposlovanje, zelo kmalu našli novo zaposlitev. »To so zelo pridni delavci, delodajalci se bodo stepli zanje,« je prepričana Stropnikova, ki ne najde slabih besed niti za stečajnega upravitelja Zlatka Hohnjeca, ki si je vse od februarja lani, ko je v stečaju zaposlil skoraj sto ljudi, ki so delali vse do minulega tedna, zelo prizadeval, da bi za iztrošeno tovarno našel primernega strateškega kupca. Prav iztrošenost opreme in strojev v tovarni pa je po mnenju Stropnikove verjetno eden od vzrokov, da stečajnemu upravitelju, ki je ves čas delal izjemno korektno, ni uspelo prodati poslovne celote. Nazadnje jo je na javni dražbi prodajal konec junija. Že tretjič. Po izklicni ceni 2,46 milijona evrov, kar je le 400 tisočakov manj kot na prvih dveh dražbah.